Информация за ResearchCoin (RSC) The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo Официален уебсайт: https://www.researchhub.com/ Купете RSC сега!

Токеномика и анализ на цената за ResearchCoin (RSC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ResearchCoin (RSC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 67.99M $ 67.99M $ 67.99M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 116.32M $ 116.32M $ 116.32M FDV (оценка при пълна реализация): $ 584.48M $ 584.48M $ 584.48M Рекорд за всички времена: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00308244 $ 0.00308244 $ 0.00308244 Текуща цена: $ 0.584429 $ 0.584429 $ 0.584429 Научете повече за цената на ResearchCoin (RSC)

Токеномика на ResearchCoin (RSC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ResearchCoin (RSC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RSC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RSC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RSC, разгледайте цената в реално време на токените RSC!

Прогноза за цената за RSC Искате ли да знаете какъв път може да поеме RSC? Нашата страница за прогноза за цената RSC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RSC сега!

