Информация за REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects. The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments. Официален уебсайт: https://repoanalyzer.site/ Бяла книга: https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx Купете REPOALYZE сега!

Токеномика и анализ на цената за REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 46.08K $ 46.08K $ 46.08K Общо предлагане: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Циркулиращо предлагане: $ 990.06M $ 990.06M $ 990.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 46.54K $ 46.54K $ 46.54K Рекорд за всички времена: $ 0.00205628 $ 0.00205628 $ 0.00205628 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

Токеномика на REPO ANALYZER AI (REPOALYZE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REPOALYZE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REPOALYZE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REPOALYZE, разгледайте цената в реално време на токените REPOALYZE!

