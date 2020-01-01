Токеномика на Renzo Restaked SOL (EZSOL) Открийте ключова информация за Renzo Restaked SOL (EZSOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Renzo Restaked SOL (EZSOL) Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL. Официален уебсайт: https://app.renzoprotocol.com/ezsol Бяла книга: https://docs.renzoprotocol.com/docs/ Купете EZSOL сега!

Токеномика и анализ на цената за Renzo Restaked SOL (EZSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Renzo Restaked SOL (EZSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 36.61M $ 36.61M $ 36.61M Общо предлагане: $ 170.20K $ 170.20K $ 170.20K Циркулиращо предлагане: $ 170.20K $ 170.20K $ 170.20K FDV (оценка при пълна реализация): $ 36.61M $ 36.61M $ 36.61M Рекорд за всички времена: $ 344.19 $ 344.19 $ 344.19 Най-ниска стойност за целия период: $ 113.54 $ 113.54 $ 113.54 Текуща цена: $ 215.03 $ 215.03 $ 215.03 Научете повече за цената на Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Токеномика на Renzo Restaked SOL (EZSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Renzo Restaked SOL (EZSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EZSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EZSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EZSOL, разгледайте цената в реално време на токените EZSOL!

Прогноза за цената за EZSOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме EZSOL? Нашата страница за прогноза за цената EZSOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EZSOL сега!

