Токеномика на Renzo Restaked LST (PZETH) Открийте ключова информация за Renzo Restaked LST (PZETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Renzo Restaked LST (PZETH) pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking. Официален уебсайт: https://www.renzoprotocol.com/ Купете PZETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Renzo Restaked LST (PZETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Renzo Restaked LST (PZETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 118.05M $ 118.05M $ 118.05M Общо предлагане: $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K Циркулиращо предлагане: $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K FDV (оценка при пълна реализация): $ 118.05M $ 118.05M $ 118.05M Рекорд за всички времена: $ 4,888.81 $ 4,888.81 $ 4,888.81 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,684.12 $ 1,684.12 $ 1,684.12 Текуща цена: $ 4,693.29 $ 4,693.29 $ 4,693.29 Научете повече за цената на Renzo Restaked LST (PZETH)

Токеномика на Renzo Restaked LST (PZETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Renzo Restaked LST (PZETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PZETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PZETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PZETH, разгледайте цената в реално време на токените PZETH!

Прогноза за цената за PZETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме PZETH? Нашата страница за прогноза за цената PZETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PZETH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!