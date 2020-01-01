Токеномика на Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Открийте ключова информация за Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user. Официален уебсайт: https://www.renzoprotocol.com/ Купете EZEIGEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Общо предлагане: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Циркулиращо предлагане: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Рекорд за всички времена: $ 5.56 $ 5.56 $ 5.56 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.74914 $ 0.74914 $ 0.74914 Текуща цена: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Научете повече за цената на Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Токеномика на Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EZEIGEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EZEIGEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EZEIGEN, разгледайте цената в реално време на токените EZEIGEN!

Прогноза за цената за EZEIGEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме EZEIGEN? Нашата страница за прогноза за цената EZEIGEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EZEIGEN сега!

