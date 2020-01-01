Токеномика на Rent is Due (RENTCOIN) Открийте ключова информация за Rent is Due (RENTCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rent is Due (RENTCOIN) RENTCOIN is a meme project on Solana. House coin has set a precedent and shown the world what a group of committed holders can achieve. And the fact of the matter is that the vast majority of the world pays rent. Even most of those who own, just pay rent to the bank. RENTCOIN is designed to bring all of the renters in the world together so we can hold RENTCOIN and never have to pay a landlord or a bank again. RENTCOIN is about financial freedom from landowning class. Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/8x8YipfqZctyTadL2sETH8YbMtinZAXZi6CYFebfpump Купете RENTCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Rent is Due (RENTCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rent is Due (RENTCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.15K $ 17.15K $ 17.15K Общо предлагане: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M Циркулиращо предлагане: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.15K $ 17.15K $ 17.15K Рекорд за всички времена: $ 0.00008988 $ 0.00008988 $ 0.00008988 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001152 $ 0.00001152 $ 0.00001152 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Rent is Due (RENTCOIN)

Токеномика на Rent is Due (RENTCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rent is Due (RENTCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RENTCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RENTCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RENTCOIN, разгледайте цената в реално време на токените RENTCOIN!

