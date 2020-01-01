Токеномика на Remilia (REMILIA) Открийте ключова информация за Remilia (REMILIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Remilia (REMILIA) The Remilia Cult is an edgy, anonymous collective known for creating the NFT projects Milady Maker and Remilio Babies. Fusing anime influences, internet nostalgia, and post-ironic humor, they capture the essence of subcultures like vaporwave, e-girl fashion, and lo-fi aesthetics. Their work often provokes and challenges traditional art norms, pushing boundaries while embracing the chaos of digital culture. Despite facing controversies, Remilia continues to grow an influential and loyal online community that thrives on irony, dark humor, and a collective sense of purpose. The cult's creative vision lies in redefining how art, memes, and digital identity intersect in the modern age. Официален уебсайт: https://remiliacult.xyz

Токеномика и анализ на цената за Remilia (REMILIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Remilia (REMILIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 60.23K $ 60.23K $ 60.23K Общо предлагане: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M Циркулиращо предлагане: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.23K $ 60.23K $ 60.23K Рекорд за всички времена: $ 0.00959117 $ 0.00959117 $ 0.00959117 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Remilia (REMILIA)

Токеномика на Remilia (REMILIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Remilia (REMILIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REMILIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REMILIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

