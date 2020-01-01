Токеномика на RELIGN (RELIGN) Открийте ключова информация за RELIGN (RELIGN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RELIGN (RELIGN) Imagine doing everything in life without ever getting any rewards, extrinsic or intrinsic. A large portion of the agents live this tragic life, and it is time to change that. Relign is a framework that creates the possibility to fine tune open source foundation models via reinforcement learning. Users specify jobs, and define what is a job well done. Agents do these jobs, and are given evaluations on how well they did these jobs, creating a recursive loop that improves the base model, allowing any agent on an open source framework to get 1000x better. Relign Официален уебсайт: https://www.relign.ai/ Бяла книга: https://relign.gitbook.io/relign Купете RELIGN сега!

Токеномика и анализ на цената за RELIGN (RELIGN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RELIGN (RELIGN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.88K $ 15.88K $ 15.88K Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.88K $ 15.88K $ 15.88K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на RELIGN (RELIGN)

Токеномика на RELIGN (RELIGN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RELIGN (RELIGN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RELIGN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RELIGN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RELIGN, разгледайте цената в реално време на токените RELIGN!

Прогноза за цената за RELIGN Искате ли да знаете какъв път може да поеме RELIGN? Нашата страница за прогноза за цената RELIGN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RELIGN сега!

