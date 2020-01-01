Токеномика на Relend USDC (REUSDC) Открийте ключова информация за Relend USDC (REUSDC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Relend USDC (REUSDC) Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Официален уебсайт: https://relend.network/ Купете REUSDC сега!

Токеномика и анализ на цената за Relend USDC (REUSDC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Relend USDC (REUSDC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 78.25M $ 78.25M $ 78.25M Общо предлагане: $ 72.96M $ 72.96M $ 72.96M Циркулиращо предлагане: $ 72.96M $ 72.96M $ 72.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 78.25M $ 78.25M $ 78.25M Рекорд за всички времена: $ 9.28 $ 9.28 $ 9.28 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.862011 $ 0.862011 $ 0.862011 Текуща цена: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Научете повече за цената на Relend USDC (REUSDC)

Токеномика на Relend USDC (REUSDC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Relend USDC (REUSDC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REUSDC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REUSDC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REUSDC, разгледайте цената в реално време на токените REUSDC!

