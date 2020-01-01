Токеномика на Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Открийте ключова информация за Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world. Официален уебсайт: https://rektburgundy.com Бяла книга: https://rektburgundy.com/TheBurgundyPaper.pdf Купете MXNBC сега!

Токеномика и анализ на цената за Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.10K $ 27.10K $ 27.10K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 726.09M $ 726.09M $ 726.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.32K $ 37.32K $ 37.32K Рекорд за всички времена: $ 0.0011062 $ 0.0011062 $ 0.0011062 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

Токеномика на Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MXNBC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MXNBC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MXNBC, разгледайте цената в реално време на токените MXNBC!

Прогноза за цената за MXNBC Искате ли да знаете какъв път може да поеме MXNBC? Нашата страница за прогноза за цената MXNBC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MXNBC сега!

