Информация за цената за RegularEverydayNormalCoin (RENC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00034754$ 0.00034754 $ 0.00034754 Най-ниска цена $ 0.00025473$ 0.00025473 $ 0.00025473 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -0.34% Промяна на цената (7д) -0.34%

Цената в реално време за RegularEverydayNormalCoin (RENC) е$0.00028949. През последните 24 часа RENC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RENC е $ 0.00034754, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00025473.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RENC има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -0.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Пазарна капитализация $ 121.59K$ 121.59K $ 121.59K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 121.59K$ 121.59K $ 121.59K Циркулиращо предлагане 420.00M 420.00M 420.00M Общо предлагане 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на RegularEverydayNormalCoin е $ 121.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RENC е 420.00M, като общото предлагане е 420000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 121.59K.