Информация за REGENT (REGENT) Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition. Официален уебсайт: https://regentsol.io

Токеномика и анализ на цената за REGENT (REGENT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за REGENT (REGENT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 159.20K $ 159.20K $ 159.20K Общо предлагане: $ 979.92M $ 979.92M $ 979.92M Циркулиращо предлагане: $ 979.92M $ 979.92M $ 979.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 159.20K $ 159.20K $ 159.20K Рекорд за всички времена: $ 0.04715253 $ 0.04715253 $ 0.04715253 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00016331 $ 0.00016331 $ 0.00016331 Научете повече за цената на REGENT (REGENT)

Токеномика на REGENT (REGENT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на REGENT (REGENT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REGENT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REGENT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REGENT, разгледайте цената в реално време на токените REGENT!

Прогноза за цената за REGENT Искате ли да знаете какъв път може да поеме REGENT? Нашата страница за прогноза за цената REGENT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

