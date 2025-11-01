Информация за цената за RefundYourSOL (RYS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00106916 $ 0.00106916 $ 0.00106916 24-часов нисък $ 0.00113195 $ 0.00113195 $ 0.00113195 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00106916$ 0.00106916 $ 0.00106916 24-часов висок $ 0.00113195$ 0.00113195 $ 0.00113195 Рекорд за всички времена $ 0.00336875$ 0.00336875 $ 0.00336875 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.92% Промяна на цената (1д) +2.95% Промяна на цената (7д) -1.16% Промяна на цената (7д) -1.16%

Цената в реално време за RefundYourSOL (RYS) е$0.0011102. През последните 24 часа RYS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00106916 до най-висока стойност $ 0.00113195, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RYS е $ 0.00336875, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RYS има промяна от +0.92% за последния час, +2.95% за 24 часа и -1.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RefundYourSOL (RYS)

Пазарна капитализация $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Циркулиращо предлагане 970.56M 970.56M 970.56M Общо предлагане 970,555,940.931897 970,555,940.931897 970,555,940.931897

Текущата пазарна капитализация на RefundYourSOL е $ 1.08M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RYS е 970.56M, като общото предлагане е 970555940.931897. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.08M.