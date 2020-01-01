Токеномика на Reflections of Dissonance AI (AIKA) Открийте ключова информация за Reflections of Dissonance AI (AIKA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Reflections of Dissonance AI (AIKA) AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply) Официален уебсайт: https://aika-sol.com/ Купете AIKA сега!

Токеномика и анализ на цената за Reflections of Dissonance AI (AIKA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Reflections of Dissonance AI (AIKA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 43.38K $ 43.38K $ 43.38K Общо предлагане: $ 988.96M $ 988.96M $ 988.96M Циркулиращо предлагане: $ 988.96M $ 988.96M $ 988.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 43.38K $ 43.38K $ 43.38K Рекорд за всички времена: $ 0.01509709 $ 0.01509709 $ 0.01509709 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Reflections of Dissonance AI (AIKA)

Токеномика на Reflections of Dissonance AI (AIKA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Reflections of Dissonance AI (AIKA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIKA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIKA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIKA, разгледайте цената в реално време на токените AIKA!

