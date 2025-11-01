Информация за цената за Ref Finance (REF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.088919 $ 0.088919 $ 0.088919 24-часов нисък $ 0.093473 $ 0.093473 $ 0.093473 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.088919$ 0.088919 $ 0.088919 24-часов висок $ 0.093473$ 0.093473 $ 0.093473 Рекорд за всички времена $ 10.64$ 10.64 $ 10.64 Най-ниска цена $ 0.04128611$ 0.04128611 $ 0.04128611 Промяна на цената (1ч) +0.63% Промяна на цената (1д) +2.70% Промяна на цената (7д) -12.57% Промяна на цената (7д) -12.57%

Цената в реално време за Ref Finance (REF) е$0.091651. През последните 24 часа REF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.088919 до най-висока стойност $ 0.093473, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на REF е $ 10.64, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04128611.

Що се отнася до краткосрочното представяне, REF има промяна от +0.63% за последния час, +2.70% за 24 часа и -12.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ref Finance (REF)

Пазарна капитализация $ 8.80M$ 8.80M $ 8.80M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.17M$ 9.17M $ 9.17M Циркулиращо предлагане 95.97M 95.97M 95.97M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ref Finance е $ 8.80M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на REF е 95.97M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.17M.