RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem. Официален уебсайт: https://redhive.ai/

Токеномика и анализ на цената за RedHive (HIV3) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RedHive (HIV3), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 89.94K $ 89.94K $ 89.94K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 89.94K $ 89.94K $ 89.94K Рекорд за всички времена: $ 0.01788068 $ 0.01788068 $ 0.01788068 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00079873 $ 0.00079873 $ 0.00079873 Текуща цена: $ 0.00089521 $ 0.00089521 $ 0.00089521 Научете повече за цената на RedHive (HIV3)

Токеномика на RedHive (HIV3): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RedHive (HIV3) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HIV3 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HIV3 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HIV3, разгледайте цената в реално време на токените HIV3!

Прогноза за цената за HIV3 Искате ли да знаете какъв път може да поеме HIV3? Нашата страница за прогноза за цената HIV3 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

