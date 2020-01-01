Токеномика на Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Открийте ключова информация за Reddio Vault Ethereum (RSVETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Reddio Vault Ethereum (RSVETH) RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Ethereum (rsvETH) is a token that users receive when they deposit ETH, which replaces ETH for cross-chain operations to Layer 2. The ETH stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvETH holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvETH to retrieve the principal and all returns in ETH. Официален уебсайт: https://www.reddio.com/ Купете RSVETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Reddio Vault Ethereum (RSVETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K Общо предлагане: $ 33.13 $ 33.13 $ 33.13 Циркулиращо предлагане: $ 33.13 $ 33.13 $ 33.13 FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.29K $ 8.29K $ 8.29K Рекорд за всички времена: $ 2,808.41 $ 2,808.41 $ 2,808.41 Най-ниска стойност за целия период: $ 249.08 $ 249.08 $ 249.08 Текуща цена: $ 250.15 $ 250.15 $ 250.15 Научете повече за цената на Reddio Vault Ethereum (RSVETH)

Токеномика на Reddio Vault Ethereum (RSVETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Reddio Vault Ethereum (RSVETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RSVETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RSVETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RSVETH, разгледайте цената в реално време на токените RSVETH!

Прогноза за цената за RSVETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме RSVETH? Нашата страница за прогноза за цената RSVETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RSVETH сега!

