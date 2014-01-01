Токеномика на ReddCoin (RDD) Открийте ключова информация за ReddCoin (RDD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ReddCoin (RDD) Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity). Официален уебсайт: https://www.reddcoin.com Бяла книга: https://redd.love/assets/doc/Redd-Paper.pdf Купете RDD сега!

Токеномика и анализ на цената за ReddCoin (RDD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ReddCoin (RDD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.17M Общо предлагане: $ 33.52B Циркулиращо предлагане: $ 33.52B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.17M Рекорд за всички времена: $ 0.0305647 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на ReddCoin (RDD)

Токеномика на ReddCoin (RDD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ReddCoin (RDD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RDD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RDD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RDD, разгледайте цената в реално време на токените RDD!

Прогноза за цената за RDD Искате ли да знаете какъв път може да поеме RDD? Нашата страница за прогноза за цената RDD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RDD сега!

