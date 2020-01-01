Токеномика на Redacted Terminal (███) Открийте ключова информация за Redacted Terminal (███), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Redacted Terminal (███) The ██████ R&D DAO is a decentralized initiative dedicated to advancing the field of ██████████ through innovative research and development. Our focus lies in harnessing the potential of AI ██████, deploying swarms of ██████ agents, and exploring the complexities of ████████████ materials. Utilizing tensor ██████, we aim to revolutionize computational methods in ██████████. Our commitment to ██████████ and privacy drives our work in advanced encryption ██████████, countering digital ████████████ and enhancing data security. Delving into 4th order ██████████ in physics, we seek to uncover new principles governing the universe. In genomics, our research strives to decode intricate biological ██████████, pushing the boundaries of modern science. The ██████ R&D DAO stands at the forefront of esoteric and controversial deep science topics, fostering innovation and challenging conventional ██████████. Официален уебсайт: https://www.redactedterminal.com/ Купете ███ сега!

Токеномика и анализ на цената за Redacted Terminal (███) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Redacted Terminal (███), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 84.52K $ 84.52K $ 84.52K Общо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Циркулиращо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (оценка при пълна реализация): $ 84.52K $ 84.52K $ 84.52K Рекорд за всички времена: $ 0.02889761 $ 0.02889761 $ 0.02889761 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00006251 $ 0.00006251 $ 0.00006251 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Redacted Terminal (███)

Токеномика на Redacted Terminal (███): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Redacted Terminal (███) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ███ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ███ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ███, разгледайте цената в реално време на токените ███!

