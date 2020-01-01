Токеномика на redacted gdupi (GDUPI) Открийте ключова информация за redacted gdupi (GDUPI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за redacted gdupi (GDUPI) $GDUPI is a token born from a mix of art, absurdity, creativity, and culture. Created as a “stupi” idea by a serious artist, it explores how art and community intersect with tokenized memes. More than just a token, it’s a vibecoin — a character embraced by the Base and Farcaster ecosystems. With its unique blend of humor, art, and culture, $GDUPI is poised to become one of Base’s most iconic memes. Официален уебсайт: https://www.gdupi.art Купете GDUPI сега!

Токеномика и анализ на цената за redacted gdupi (GDUPI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за redacted gdupi (GDUPI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 268.12K $ 268.12K $ 268.12K Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 268.12K $ 268.12K $ 268.12K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на redacted gdupi (GDUPI)

Токеномика на redacted gdupi (GDUPI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на redacted gdupi (GDUPI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GDUPI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GDUPI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GDUPI, разгледайте цената в реално време на токените GDUPI!

