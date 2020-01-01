Токеномика на Red Siberian Husky (KOVU) Открийте ключова информация за Red Siberian Husky (KOVU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Red Siberian Husky (KOVU) When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space. Официален уебсайт: https://www.kovucoin.com/ Купете KOVU сега!

Токеномика и анализ на цената за Red Siberian Husky (KOVU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Red Siberian Husky (KOVU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.89K $ 18.89K $ 18.89K Общо предлагане: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Циркулиращо предлагане: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.89K $ 18.89K $ 18.89K Рекорд за всички времена: $ 0.00651786 $ 0.00651786 $ 0.00651786 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Red Siberian Husky (KOVU)

Токеномика на Red Siberian Husky (KOVU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Red Siberian Husky (KOVU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOVU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOVU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOVU, разгледайте цената в реално време на токените KOVU!

