Токеномика на Red Genesis ($R3D) Открийте ключова информация за Red Genesis ($R3D), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Red Genesis ($R3D) DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications. Официален уебсайт: https://debot.science Купете $R3D сега!

Токеномика и анализ на цената за Red Genesis ($R3D) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Red Genesis ($R3D), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.98K $ 19.98K $ 19.98K Общо предлагане: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Циркулиращо предлагане: $ 986.08M $ 986.08M $ 986.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.25K $ 20.25K $ 20.25K Рекорд за всички времена: $ 0.0077114 $ 0.0077114 $ 0.0077114 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Red Genesis ($R3D)

Токеномика на Red Genesis ($R3D): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Red Genesis ($R3D) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $R3D токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $R3D токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $R3D, разгледайте цената в реално време на токените $R3D!

Прогноза за цената за $R3D Искате ли да знаете какъв път може да поеме $R3D? Нашата страница за прогноза за цената $R3D съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $R3D сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!