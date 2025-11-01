Информация за цената за RECRUIT (RECRUIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000111 $ 0.0000111 $ 0.0000111 24-часов нисък $ 0.00001149 $ 0.00001149 $ 0.00001149 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000111$ 0.0000111 $ 0.0000111 24-часов висок $ 0.00001149$ 0.00001149 $ 0.00001149 Рекорд за всички времена $ 0.00102729$ 0.00102729 $ 0.00102729 Най-ниска цена $ 0.00001035$ 0.00001035 $ 0.00001035 Промяна на цената (1ч) -1.11% Промяна на цената (1д) -2.50% Промяна на цената (7д) -5.16% Промяна на цената (7д) -5.16%

Цената в реално време за RECRUIT (RECRUIT) е$0.00001119. През последните 24 часа RECRUIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000111 до най-висока стойност $ 0.00001149, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RECRUIT е $ 0.00102729, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001035.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RECRUIT има промяна от -1.11% за последния час, -2.50% за 24 часа и -5.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RECRUIT (RECRUIT)

Пазарна капитализация $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K Циркулиращо предлагане 999.80M 999.80M 999.80M Общо предлагане 999,799,108.690147 999,799,108.690147 999,799,108.690147

Текущата пазарна капитализация на RECRUIT е $ 11.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RECRUIT е 999.80M, като общото предлагане е 999799108.690147. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.19K.