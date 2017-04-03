Токеномика на Recovery Right (RRT) Открийте ключова информация за Recovery Right (RRT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Recovery Right (RRT) Recovery Right Tokens (RRTs) are digital tokens evidencing a limited-recourse, contingent obligation of the Bitfinex Group. RRTs are notional credits, are solely dependent on the Bitfinex Group’s recovery of Losses sustained during a theft in August 2016, and are subordinated to any and all other claims against the Bitfinex Group, including claims related to the Losses. RRTs were initially created as an incentive for BFX token holders converting to equity; that in the event of any recovery of stolen bitcoins from Bitfinex, BFX token holders would be repaid first, followed by any remaining bitcoins being distributed among RRT holders. As of April 03, 2017, all outstanding BFX tokens have either been converted to equity or redeemed. Официален уебсайт: https://support.bitfinex.com/hc/en-us/articles/115003282929-Recovery-Right-Token Купете RRT сега!

Токеномика и анализ на цената за Recovery Right (RRT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Recovery Right (RRT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 0.00 Рекорд за всички времена: $ 0.989 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01666405 Текуща цена: $ 0.7521

Токеномика на Recovery Right (RRT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Recovery Right (RRT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RRT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RRT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RRT, разгледайте цената в реално време на токените RRT!

