RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP. Официален уебсайт: https://record.nexus/ Бяла книга: https://docs.musicprotocol.io/

Токеномика и анализ на цената за Record Nexus (RECORD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Record Nexus (RECORD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 471.51M $ 471.51M $ 471.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Рекорд за всички времена: $ 0.03335107 $ 0.03335107 $ 0.03335107 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00231569 $ 0.00231569 $ 0.00231569 Научете повече за цената на Record Nexus (RECORD)

Токеномика на Record Nexus (RECORD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Record Nexus (RECORD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RECORD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RECORD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RECORD, разгледайте цената в реално време на токените RECORD!

Прогноза за цената за RECORD Искате ли да знаете какъв път може да поеме RECORD? Нашата страница за прогноза за цената RECORD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RECORD сега!

