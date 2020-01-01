Токеномика на Rebel by Virtuals (REBELZ) Открийте ключова информация за Rebel by Virtuals (REBELZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rebel by Virtuals (REBELZ) Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/14362 Бяла книга: https://rebelz.ai/gallery/Rebel%20by%20Virtuals%20white%20paper.docx Купете REBELZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Rebel by Virtuals (REBELZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rebel by Virtuals (REBELZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.05K $ 14.05K $ 14.05K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.05K $ 14.05K $ 14.05K Рекорд за всички времена: $ 0.00395959 $ 0.00395959 $ 0.00395959 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Rebel by Virtuals (REBELZ)

Токеномика на Rebel by Virtuals (REBELZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rebel by Virtuals (REBELZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REBELZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REBELZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REBELZ, разгледайте цената в реално време на токените REBELZ!

