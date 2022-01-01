Токеномика на Rebel Bots (RBLS)
Информация за Rebel Bots (RBLS)
RBLS - POWERING THE REBEL BOTS GAMING UNIVERSE The RBLS token will power governance and utility for our first gaming title Xoil Wars, and all future gamefi titles released in the Rebel Bots gaming universe. Our vision is for RBLS to be used by millions of players in Xoil Wars to build, level up, and grow their armies! The RBLS token operates on the Polygon blockchain ecosystem and will have in-game utility and staking benefits. RBLS is backed by world-class gaming investors including Ubisoft, Animoca Brands, The Overwolf and Polygon Studios, with a complete audit by CertiK.
GAME UTILITY & STAKING BENEFITS
A scarce game currency which players will sink RBLS to…
Build new powerful Fighting Bots for their armies Purchase rare parts and items from the Xoilium shop. Holders of the RBLS token will also have access to staking benefits in future.
DAO VOTING POWER Beyond 2023, the RBLS token will evolve into the Rebel Bots Decentralised Autonomous Organization (DAO). RBLS will become the governance token which grants token holders voting power over decisions to help lead the Rebel Bots gaming universe to success.
SUSTAINABLE GROWTH TOKENOMICS RBLS launched in March 2022 with an ultimate supply cap of 300 Million to be released over 5 years. The generation schedule of RBLS is designed to launch long-term sustainable growth with multiple demand drivers and controlled release. To learn more about the RBLS token generation schedule, holder benefits and utility details read the Rebel Bots whitepaper.
Токеномика и анализ на цената за Rebel Bots (RBLS)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rebel Bots (RBLS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Rebel Bots (RBLS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Rebel Bots (RBLS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой RBLS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой RBLS токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на RBLS, разгледайте цената в реално време на токените RBLS!
Прогноза за цената за RBLS
Искате ли да знаете какъв път може да поеме RBLS? Нашата страница за прогноза за цената RBLS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.