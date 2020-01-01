Токеномика на Rebase (REBASE)
Информация за Rebase (REBASE)
What is the project about? REBASE is the first rebase project on Base. It shares an ideological root with its predecessor, Ampleforth, and believes in the future of elastic supply cryptocurrencies. REBASE aims to bring this type of digital asset to Base, as a key DeFi primitive, so other interesting DeFi components can be built on top, whether flatcoins, vaults or more.
What makes your project unique? Rebase is the first rebasing token on Base. Rebasing is a concept introduced by Ampleforth in 2017, but gained popularity during the DeFi Summer bull run of 2020. Rebase refers to the fact that the token supply is elastic, and changing to market price. This concept means price volatility is shifted to supply volatility, allowing for a new generation of DeFi products to be built on top.
History of your project. Rebase launched in August 2023 as a completely fair launch project. There was no premine and 85% of the supply preloaded into Volcanos, the community liquidity reward program. What’s next for your project? Rebase plans to be the largest rebase project on Base, making rebase great again and helping make Onchain Summer the next wave. Rebase hopes to expand into the rapidly growing Base ecosystem and see various projects utilize Rebase as a primitive and liquidity layer.
What can your token be used for? Base is a digital commodity money, like Bitcoin, so it can be used in many ways Bitcoin is: as an uncorrelated asset to the wider market, as a liquidity backstop for a protocol, as a medium of exchange for DeFi. Rebase is also supply elastic like Ampleforth, because of this innovation it can be used for innovative things such as a liquidity layer on protocols similar to Balancer, allowing for no-impermanent-loss liquidity pools, or as a backstop for flatcoins (such as AMPL and SPOT).
Токеномика и анализ на цената за Rebase (REBASE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rebase (REBASE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Rebase (REBASE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Rebase (REBASE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой REBASE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой REBASE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на REBASE, разгледайте цената в реално време на токените REBASE!
Прогноза за цената за REBASE
Искате ли да знаете какъв път може да поеме REBASE? Нашата страница за прогноза за цената REBASE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.