Токеномика на RealToken Ecosystem Governance (REG) Открийте ключова информация за RealToken Ecosystem Governance (REG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RealToken Ecosystem Governance (REG) The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co Официален уебсайт: https://realtoken.community/ Бяла книга: https://medium.com/realtplatform/token-economy-f0b935fe2777 Купете REG сега!

Токеномика и анализ на цената за RealToken Ecosystem Governance (REG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RealToken Ecosystem Governance (REG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.88M $ 11.88M $ 11.88M Общо предлагане: $ 501.54M $ 501.54M $ 501.54M Циркулиращо предлагане: $ 73.14M $ 73.14M $ 73.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 81.48M $ 81.48M $ 81.48M Рекорд за всички времена: $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.152385 $ 0.152385 $ 0.152385 Текуща цена: $ 0.162458 $ 0.162458 $ 0.162458 Научете повече за цената на RealToken Ecosystem Governance (REG)

Токеномика на RealToken Ecosystem Governance (REG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RealToken Ecosystem Governance (REG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REG, разгледайте цената в реално време на токените REG!

Прогноза за цената за REG Искате ли да знаете какъв път може да поеме REG? Нашата страница за прогноза за цената REG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените REG сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!