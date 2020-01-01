Токеномика на Real MXN (MXNE) Открийте ключова информация за Real MXN (MXNE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Real MXN (MXNE) Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity.

Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome. Официален уебсайт: https://brale.xyz/stablecoins/MXNe Купете MXNE сега!

Токеномика и анализ на цената за Real MXN (MXNE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Real MXN (MXNE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 76.73K $ 76.73K $ 76.73K Общо предлагане: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Циркулиращо предлагане: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 76.73K $ 76.73K $ 76.73K Рекорд за всички времена: $ 0.067532 $ 0.067532 $ 0.067532 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02496541 $ 0.02496541 $ 0.02496541 Текуща цена: $ 0.053701 $ 0.053701 $ 0.053701 Научете повече за цената на Real MXN (MXNE)

Токеномика на Real MXN (MXNE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Real MXN (MXNE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MXNE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MXNE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MXNE, разгледайте цената в реално време на токените MXNE!

