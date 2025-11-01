Информация за цената за Real GEM Token (GEM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 11.13 $ 11.13 $ 11.13 24-часов нисък $ 11.3 $ 11.3 $ 11.3 24-часов висок 24-часов нисък $ 11.13$ 11.13 $ 11.13 24-часов висок $ 11.3$ 11.3 $ 11.3 Рекорд за всички времена $ 12.24$ 12.24 $ 12.24 Най-ниска цена $ 9.97$ 9.97 $ 9.97 Промяна на цената (1ч) -0.23% Промяна на цената (1д) +0.71% Промяна на цената (7д) +2.28% Промяна на цената (7д) +2.28%

Цената в реално време за Real GEM Token (GEM) е$11.27. През последните 24 часа GEM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 11.13 до най-висока стойност $ 11.3, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GEM е $ 12.24, а най-ниската цена за всички времена е $ 9.97.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GEM има промяна от -0.23% за последния час, +0.71% за 24 часа и +2.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Real GEM Token (GEM)

Пазарна капитализация $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Циркулиращо предлагане 225.65K 225.65K 225.65K Общо предлагане 225,653.7235410892 225,653.7235410892 225,653.7235410892

Текущата пазарна капитализация на Real GEM Token е $ 2.54M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GEM е 225.65K, като общото предлагане е 225653.7235410892. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.54M.