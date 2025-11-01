Real GEM Token цена (GEM)
-0.23%
+0.71%
+2.28%
+2.28%
Цената в реално време за Real GEM Token (GEM) е$11.27. През последните 24 часа GEM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 11.13 до най-висока стойност $ 11.3, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GEM е $ 12.24, а най-ниската цена за всички времена е $ 9.97.
Що се отнася до краткосрочното представяне, GEM има промяна от -0.23% за последния час, +0.71% за 24 часа и +2.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Real GEM Token е $ 2.54M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GEM е 225.65K, като общото предлагане е 225653.7235410892. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.54M.
През днешния ден промяната в цената на Real GEM Token към USD беше $ +0.079442.
През последните 30 дни промяната в цената на Real GEM Token към USD беше $ -0.3653880510.
През последните 60 дни промяната в цената на Real GEM Token към USD беше $ -0.0697026960.
През последните 90 дни промяната в цената на Real GEM Token към USD беше $ +0.191330575589806.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.079442
|+0.71%
|30 дни
|$ -0.3653880510
|-3.24%
|60 дни
|$ -0.0697026960
|-0.61%
|90 дни
|$ +0.191330575589806
|+1.73%
Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.
The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.
The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.
Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.
Разбирането на токеномиката на Real GEM Token (GEM) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GEM сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
