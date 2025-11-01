Информация за цената за real fast (SPEED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00029283 $ 0.00029283 $ 0.00029283 24-часов нисък $ 0.00030876 $ 0.00030876 $ 0.00030876 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00029283$ 0.00029283 $ 0.00029283 24-часов висок $ 0.00030876$ 0.00030876 $ 0.00030876 Рекорд за всички времена $ 0.03378043$ 0.03378043 $ 0.03378043 Най-ниска цена $ 0.00010578$ 0.00010578 $ 0.00010578 Промяна на цената (1ч) -0.67% Промяна на цената (1д) +3.79% Промяна на цената (7д) -6.79% Промяна на цената (7д) -6.79%

Цената в реално време за real fast (SPEED) е$0.00030392. През последните 24 часа SPEED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00029283 до най-висока стойност $ 0.00030876, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPEED е $ 0.03378043, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00010578.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPEED има промяна от -0.67% за последния час, +3.79% за 24 часа и -6.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за real fast (SPEED)

Пазарна капитализация $ 222.85K$ 222.85K $ 222.85K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 222.85K$ 222.85K $ 222.85K Циркулиращо предлагане 733.26M 733.26M 733.26M Общо предлагане 733,260,132.380606 733,260,132.380606 733,260,132.380606

Текущата пазарна капитализация на real fast е $ 222.85K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPEED е 733.26M, като общото предлагане е 733260132.380606. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 222.85K.