Токеномика и анализ на цената за Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Real Estate Crypto Crowfunding (RECC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 336.83K $ 336.83K $ 336.83K Общо предлагане: $ 972.02M $ 972.02M $ 972.02M Циркулиращо предлагане: $ 872.02M $ 872.02M $ 872.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 375.46K $ 375.46K $ 375.46K Рекорд за всички времена: $ 0.00367015 $ 0.00367015 $ 0.00367015 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00025128 $ 0.00025128 $ 0.00025128 Текуща цена: $ 0.00036641 $ 0.00036641 $ 0.00036641 Научете повече за цената на Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Купете RECC сега!

Информация за Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Официален уебсайт: https://recc.finance

Токеномика на Real Estate Crypto Crowfunding (RECC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RECC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RECC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RECC, разгледайте цената в реално време на токените RECC!

Прогноза за цената за RECC Искате ли да знаете какъв път може да поеме RECC? Нашата страница за прогноза за цената RECC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

