БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Real Estate Crypto Crowfunding днес е 0.00047042 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RECC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RECC в MEXC сега.Цената в реално време на Real Estate Crypto Crowfunding днес е 0.00047042 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RECC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RECC в MEXC сега.

Повече за RECC

RECCценова информация

Какво представлява RECC

Официален уебсайт на RECC

Токеномика на RECC

RECC ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Real Estate Crypto Crowfunding Лого

Real Estate Crypto Crowfunding цена (RECC)

Не се намира в списъка

1 RECC към USD - цена в реално време:

$0.00051861
$0.00051861$0.00051861
-37.10%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:05:19 (UTC+8)

Информация за цената за Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00056777
$ 0.00056777$ 0.00056777
24-часов нисък
$ 0.00098846
$ 0.00098846$ 0.00098846
24-часов висок

$ 0.00056777
$ 0.00056777$ 0.00056777

$ 0.00098846
$ 0.00098846$ 0.00098846

$ 0.00367015
$ 0.00367015$ 0.00367015

$ 0.00025128
$ 0.00025128$ 0.00025128

-28.05%

-43.00%

-75.12%

-75.12%

Цената в реално време за Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) е$0.00047042. През последните 24 часа RECC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00056777 до най-висока стойност $ 0.00098846, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RECC е $ 0.00367015, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00025128.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RECC има промяна от -28.05% за последния час, -43.00% за 24 часа и -75.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

$ 495.11K
$ 495.11K$ 495.11K

--
----

$ 551.89K
$ 551.89K$ 551.89K

872.02M
872.02M 872.02M

972,021,514.0374897
972,021,514.0374897 972,021,514.0374897

Текущата пазарна капитализация на Real Estate Crypto Crowfunding е $ 495.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RECC е 872.02M, като общото предлагане е 972021514.0374897. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 551.89K.

История на цените за Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) USD

През днешния ден промяната в цената на Real Estate Crypto Crowfunding към USD беше $ -0.000354988387406705.
През последните 30 дни промяната в цената на Real Estate Crypto Crowfunding към USD беше $ -0.0003907422.
През последните 60 дни промяната в цената на Real Estate Crypto Crowfunding към USD беше $ -0.0003788415.
През последните 90 дни промяната в цената на Real Estate Crypto Crowfunding към USD беше $ +0.0000895533351963564.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000354988387406705-43.00%
30 дни$ -0.0003907422-83.06%
60 дни$ -0.0003788415-80.53%
90 дни$ +0.0000895533351963564+23.51%

Какво е Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Real Estate Crypto Crowfunding (USD)

Колко ще струва Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Real Estate Crypto Crowfunding.

Проверете прогнозата за цената за Real Estate Crypto Crowfunding сега!

RECC към местни валути

Токеномика на Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Разбирането на токеномиката на Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RECC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Колко струва Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) днес?
Цената в реално време на RECC в USD е 0.00047042 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RECC към USD?
Текущата цена на RECC към USD е $ 0.00047042. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Real Estate Crypto Crowfunding?
Пазарната капитализация за RECC е $ 495.11K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RECC?
Циркулиращото предлагане на RECC е 872.02M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RECC?
RECC постигна ATH цена от 0.00367015 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RECC?
RECC достигна ATL цена от 0.00025128 USD.
Какъв е обемът на търговията на RECC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RECC е -- USD.
Ще се повиши ли RECC тази година?
RECC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RECC за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:05:19 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,158.29
$109,158.29$109,158.29

-0.96%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,838.32
$3,838.32$3,838.32

-0.58%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02726
$0.02726$0.02726

-15.28%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.19
$185.19$185.19

-1.57%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,838.32
$3,838.32$3,838.32

-0.58%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,158.29
$109,158.29$109,158.29

-0.96%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.19
$185.19$185.19

-1.57%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5038
$2.5038$2.5038

-0.80%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,080.00
$1,080.00$1,080.00

-0.40%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000738
$0.0000738$0.0000738

+47.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09399
$0.09399$0.09399

+839.90%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000680
$0.000680$0.000680

+240.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00030
$0.00030$0.00030

+66.66%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0035
$0.0035$0.0035

+40.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000094
$0.00000094$0.00000094

+46.87%

Hivemapper Лого

Hivemapper

HONEY

$0.01544
$0.01544$0.01544

+14.96%