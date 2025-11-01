Информация за цената за Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00056777 $ 0.00056777 $ 0.00056777 24-часов нисък $ 0.00098846 $ 0.00098846 $ 0.00098846 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00056777$ 0.00056777 $ 0.00056777 24-часов висок $ 0.00098846$ 0.00098846 $ 0.00098846 Рекорд за всички времена $ 0.00367015$ 0.00367015 $ 0.00367015 Най-ниска цена $ 0.00025128$ 0.00025128 $ 0.00025128 Промяна на цената (1ч) -28.05% Промяна на цената (1д) -43.00% Промяна на цената (7д) -75.12% Промяна на цената (7д) -75.12%

Цената в реално време за Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) е$0.00047042. През последните 24 часа RECC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00056777 до най-висока стойност $ 0.00098846, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RECC е $ 0.00367015, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00025128.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RECC има промяна от -28.05% за последния час, -43.00% за 24 часа и -75.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Пазарна капитализация $ 495.11K$ 495.11K $ 495.11K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 551.89K$ 551.89K $ 551.89K Циркулиращо предлагане 872.02M 872.02M 872.02M Общо предлагане 972,021,514.0374897 972,021,514.0374897 972,021,514.0374897

Текущата пазарна капитализация на Real Estate Crypto Crowfunding е $ 495.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RECC е 872.02M, като общото предлагане е 972021514.0374897. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 551.89K.