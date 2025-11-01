БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на REAL ESMATE by Virtuals днес е 0.0001342 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за EMATE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на EMATE в MEXC сега.Цената в реално време на REAL ESMATE by Virtuals днес е 0.0001342 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за EMATE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на EMATE в MEXC сега.

Повече за EMATE

EMATEценова информация

Какво представлява EMATE

Бяла книга EMATE

Официален уебсайт на EMATE

Токеномика на EMATE

EMATE ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

REAL ESMATE by Virtuals Лого

REAL ESMATE by Virtuals цена (EMATE)

Не се намира в списъка

1 EMATE към USD - цена в реално време:

$0.00013138
$0.00013138$0.00013138
+10.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:22:06 (UTC+8)

Информация за цената за REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00011808
$ 0.00011808$ 0.00011808
24-часов нисък
$ 0.00013651
$ 0.00013651$ 0.00013651
24-часов висок

$ 0.00011808
$ 0.00011808$ 0.00011808

$ 0.00013651
$ 0.00013651$ 0.00013651

$ 0.00046377
$ 0.00046377$ 0.00046377

$ 0.00005247
$ 0.00005247$ 0.00005247

+2.87%

+12.80%

+29.63%

+29.63%

Цената в реално време за REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) е$0.0001342. През последните 24 часа EMATE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00011808 до най-висока стойност $ 0.00013651, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EMATE е $ 0.00046377, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005247.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EMATE има промяна от +2.87% за последния час, +12.80% за 24 часа и +29.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

$ 86.98K
$ 86.98K$ 86.98K

--
----

$ 134.29K
$ 134.29K$ 134.29K

647.69M
647.69M 647.69M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на REAL ESMATE by Virtuals е $ 86.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EMATE е 647.69M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 134.29K.

История на цените за REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) USD

През днешния ден промяната в цената на REAL ESMATE by Virtuals към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на REAL ESMATE by Virtuals към USD беше $ +0.0000104741.
През последните 60 дни промяната в цената на REAL ESMATE by Virtuals към USD беше $ -0.0000306658.
През последните 90 дни промяната в цената на REAL ESMATE by Virtuals към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+12.80%
30 дни$ +0.0000104741+7.80%
60 дни$ -0.0000306658-22.85%
90 дни$ 0--

Какво е REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Real Esmate is an AI-powered platform that helps real estate firms attract, qualify, and convert new buyers through a fully automated service. From the first click to the final appointment, every step is designed to streamline the customer journey and save time for the entire agency.

In a digital economy increasingly powered by autonomous agents, Real Esmate introduces a live and operational solution for AI-driven property lead generation. Currently serving real estate agencies and developers, Real Esmate transforms how firms discover, qualify, and convert leads by leveraging automation and personalisation at every step.

Real Esmate serves as the real estate vertical’s gateway into a future where autonomous AI agents can transact, evaluate, and collaborate across commercial workflows. Real Esmate is the first specialised deployment in what will become Real E-Mate, a fully decentralised agent ecosystem across multiple industires powered by $EMATE. When a prospect interacts with the chatbot, the system interprets their needs and immediately matches them with the right solution provider.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за REAL ESMATE by Virtuals (USD)

Колко ще струва REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за REAL ESMATE by Virtuals.

Проверете прогнозата за цената за REAL ESMATE by Virtuals сега!

EMATE към местни валути

Токеномика на REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Разбирането на токеномиката на REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените EMATE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Колко струва REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) днес?
Цената в реално време на EMATE в USD е 0.0001342 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на EMATE към USD?
Текущата цена на EMATE към USD е $ 0.0001342. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на REAL ESMATE by Virtuals?
Пазарната капитализация за EMATE е $ 86.98K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на EMATE?
Циркулиращото предлагане на EMATE е 647.69M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на EMATE?
EMATE постигна ATH цена от 0.00046377 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на EMATE?
EMATE достигна ATL цена от 0.00005247 USD.
Какъв е обемът на търговията на EMATE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за EMATE е -- USD.
Ще се повиши ли EMATE тази година?
EMATE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за EMATE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:22:06 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,582.93
$109,582.93$109,582.93

-0.58%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,855.24
$3,855.24$3,855.24

-0.14%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02860
$0.02860$0.02860

-11.12%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.08
$187.08$187.08

-0.57%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,855.24
$3,855.24$3,855.24

-0.14%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,582.93
$109,582.93$109,582.93

-0.58%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.08
$187.08$187.08

-0.57%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5116
$2.5116$2.5116

-0.49%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.24
$1,086.24$1,086.24

+0.17%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000743
$0.0000743$0.0000743

+48.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09615
$0.09615$0.09615

+861.50%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000624
$0.000624$0.000624

+212.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7787
$0.7787$0.7787

+51.29%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000093
$0.00000093$0.00000093

+45.31%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0036
$0.0036$0.0036

+44.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00025
$0.00025$0.00025

+38.88%