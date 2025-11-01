Информация за цената за REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00011808 - $ 0.00013651
24-часов нисък $ 0.00011808
24-часов висок $ 0.00013651
Рекорд за всички времена $ 0.00046377
Най-ниска цена $ 0.00005247
Промяна на цената (1ч) +2.87%
Промяна на цената (1д) +12.80%
Промяна на цената (7д) +29.63%

Цената в реално време за REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) е$0.0001342. През последните 24 часа EMATE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00011808 до най-висока стойност $ 0.00013651, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EMATE е $ 0.00046377, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005247.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EMATE има промяна от +2.87% за последния час, +12.80% за 24 часа и +29.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Пазарна капитализация $ 86.98K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 134.29K
Циркулиращо предлагане 647.69M
Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на REAL ESMATE by Virtuals е $ 86.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EMATE е 647.69M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 134.29K.