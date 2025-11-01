Информация за цената за Real Asian Hours (CHINAWINS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001135 - $ 0.00001162
24-часов нисък $ 0.00001135
24-часов висок $ 0.00001162
Рекорд за всички времена $ 0.00199945
Най-ниска цена $ 0.0000111
Промяна на цената (1ч) --
Промяна на цената (1д) +1.45%
Промяна на цената (7д) -4.90%

Цената в реално време за Real Asian Hours (CHINAWINS) е$0.00001151. През последните 24 часа CHINAWINS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001135 до най-висока стойност $ 0.00001162, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CHINAWINS е $ 0.00199945, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000111.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CHINAWINS има промяна от -- за последния час, +1.45% за 24 часа и -4.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Real Asian Hours (CHINAWINS)

Пазарна капитализация $ 11.51K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.51K
Циркулиращо предлагане 999.87M
Общо предлагане 999,866,432.00981

Текущата пазарна капитализация на Real Asian Hours е $ 11.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CHINAWINS е 999.87M, като общото предлагане е 999866432.00981. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.51K.