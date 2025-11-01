БорсаDEX+
Цената в реално време на ReachX Mainnet днес е 0.01547096 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RX в MEXC сега.

Повече за RX

RXценова информация

Какво представлява RX

Официален уебсайт на RX

Токеномика на RX

RX ценова прогноза

ReachX Mainnet Лого

ReachX Mainnet цена (RX)

Не се намира в списъка

1 RX към USD - цена в реално време:

$0.01547096
$0.01547096
0.00%1D
USD
ReachX Mainnet (RX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:05:12 (UTC+8)

Информация за цената за ReachX Mainnet (RX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за ReachX Mainnet (RX) е$0.01547096. През последните 24 часа RX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RX е $ 0.02014509, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01326584.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RX има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ReachX Mainnet (RX)

$ 7.74M
$ 7.74M

--
----

$ 15.47M
$ 15.47M

500.00M
500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ReachX Mainnet е $ 7.74M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RX е 500.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.47M.

История на цените за ReachX Mainnet (RX) USD

През днешния ден промяната в цената на ReachX Mainnet към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на ReachX Mainnet към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на ReachX Mainnet към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 90 дни промяната в цената на ReachX Mainnet към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0.00000000000.00%
60 дни$ 0.00000000000.00%
90 дни$ 0--

Какво е ReachX Mainnet (RX)

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

ReachX Mainnet (RX) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за ReachX Mainnet (USD)

Колко ще струва ReachX Mainnet (RX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ReachX Mainnet (RX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ReachX Mainnet.

Проверете прогнозата за цената за ReachX Mainnet сега!

RX към местни валути

Токеномика на ReachX Mainnet (RX)

Разбирането на токеномиката на ReachX Mainnet (RX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно ReachX Mainnet (RX)

Колко струва ReachX Mainnet (RX) днес?
Цената в реално време на RX в USD е 0.01547096 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RX към USD?
Текущата цена на RX към USD е $ 0.01547096. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ReachX Mainnet?
Пазарната капитализация за RX е $ 7.74M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RX?
Циркулиращото предлагане на RX е 500.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RX?
RX постигна ATH цена от 0.02014509 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RX?
RX достигна ATL цена от 0.01326584 USD.
Какъв е обемът на търговията на RX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RX е -- USD.
Ще се повиши ли RX тази година?
RX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RX за по-задълбочен анализ.
$109,183.87

$3,839.32

$0.02726

$185.18

$1.0003

$3,839.32

$109,183.87

$185.18

$2.5043

$1,080.15

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000738

$0.09399

$0.000650

$0.00030

$0.0035

$0.00000094

$0.01542

