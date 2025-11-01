Текущата пазарна капитализация на ReachX Mainnet е $ 7.74M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RX е 500.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.47M.

Цената в реално време за ReachX Mainnet (RX) е$0.01547096. През последните 24 часа RX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RX е $ 0.02014509, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01326584.

История на цените за ReachX Mainnet (RX) USD

През днешния ден промяната в цената на ReachX Mainnet към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на ReachX Mainnet към USD беше $ 0.0000000000.

През последните 60 дни промяната в цената на ReachX Mainnet към USD беше $ 0.0000000000.

През последните 90 дни промяната в цената на ReachX Mainnet към USD беше $ 0.