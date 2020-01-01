Токеномика на Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Открийте ключова информация за Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Официален уебсайт: https://app.morpho.org/vault Купете RE7WBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Общо предлагане: $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 Циркулиращо предлагане: $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Рекорд за всички времена: $ 124,232 $ 124,232 $ 124,232 Най-ниска стойност за целия период: $ 75,352 $ 75,352 $ 75,352 Текуща цена: $ 118,091 $ 118,091 $ 118,091 Научете повече за цената на Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

Токеномика на Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RE7WBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RE7WBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RE7WBTC, разгледайте цената в реално време на токените RE7WBTC!

Прогноза за цената за RE7WBTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме RE7WBTC? Нашата страница за прогноза за цената RE7WBTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RE7WBTC сега!

