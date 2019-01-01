Токеномика на Re7 USDC (RE7USDC) Открийте ключова информация за Re7 USDC (RE7USDC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Re7 USDC (RE7USDC) The Re7 USDC vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate USDC liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Официален уебсайт: https://app.morpho.org/vault Купете RE7USDC сега!

Токеномика и анализ на цената за Re7 USDC (RE7USDC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Re7 USDC (RE7USDC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.49K $ 4.49K $ 4.49K Общо предлагане: $ 4.33K $ 4.33K $ 4.33K Циркулиращо предлагане: $ 4.33K $ 4.33K $ 4.33K FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.49K $ 4.49K $ 4.49K Рекорд за всички времена: $ 9.23 $ 9.23 $ 9.23 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Текуща цена: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 Научете повече за цената на Re7 USDC (RE7USDC)

Токеномика на Re7 USDC (RE7USDC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Re7 USDC (RE7USDC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RE7USDC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RE7USDC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RE7USDC, разгледайте цената в реално време на токените RE7USDC!

Прогноза за цената за RE7USDC Искате ли да знаете какъв път може да поеме RE7USDC? Нашата страница за прогноза за цената RE7USDC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RE7USDC сега!

