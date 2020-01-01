Токеномика на Re Protocol reUSDe (REUSDE) Открийте ключова информация за Re Protocol reUSDe (REUSDE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Re Protocol reUSDe (REUSDE) The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain. Официален уебсайт: https://re.xyz Купете REUSDE сега!

Токеномика и анализ на цената за Re Protocol reUSDe (REUSDE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Re Protocol reUSDe (REUSDE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 863.73K $ 863.73K $ 863.73K Общо предлагане: $ 704.64K $ 704.64K $ 704.64K Циркулиращо предлагане: $ 704.64K $ 704.64K $ 704.64K FDV (оценка при пълна реализация): $ 863.73K $ 863.73K $ 863.73K Рекорд за всички времена: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Текуща цена: $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 Научете повече за цената на Re Protocol reUSDe (REUSDE)

Токеномика на Re Protocol reUSDe (REUSDE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Re Protocol reUSDe (REUSDE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REUSDE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REUSDE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REUSDE, разгледайте цената в реално време на токените REUSDE!

Прогноза за цената за REUSDE Искате ли да знаете какъв път може да поеме REUSDE? Нашата страница за прогноза за цената REUSDE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените REUSDE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!