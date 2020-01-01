Токеномика на RCH Token (RCH) Открийте ключова информация за RCH Token (RCH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RCH Token (RCH) SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance. Официален уебсайт: https://www.sofa.org/ Бяла книга: https://docs.sofa.org/ Купете RCH сега!

Токеномика и анализ на цената за RCH Token (RCH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RCH Token (RCH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.46M Общо предлагане: $ 26.92M Циркулиращо предлагане: $ 26.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.51M Рекорд за всички времена: $ 3.31 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.135479 Текуща цена: $ 0.313267

Токеномика на RCH Token (RCH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RCH Token (RCH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RCH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RCH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RCH, разгледайте цената в реално време на токените RCH!

