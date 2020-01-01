Токеномика на Razor Network (RAZOR) Открийте ключова информация за Razor Network (RAZOR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Razor Network (RAZOR) Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains. Официален уебсайт: https://razor.network/ Купете RAZOR сега!

Токеномика и анализ на цената за Razor Network (RAZOR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Razor Network (RAZOR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 215.35K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 561.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 383.73K Рекорд за всички времена: $ 0.978539 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00038373 Научете повече за цената на Razor Network (RAZOR)

Токеномика на Razor Network (RAZOR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Razor Network (RAZOR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RAZOR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RAZOR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RAZOR, разгледайте цената в реално време на токените RAZOR!

Прогноза за цената за RAZOR Искате ли да знаете какъв път може да поеме RAZOR? Нашата страница за прогноза за цената RAZOR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RAZOR сега!

