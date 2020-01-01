Токеномика на RavenQuest (QUEST) Открийте ключова информация за RavenQuest (QUEST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RavenQuest (QUEST) RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation Официален уебсайт: https://www.ravenquest.io Бяла книга: https://whitepaper.ravenquest.io/ Купете QUEST сега!

Токеномика и анализ на цената за RavenQuest (QUEST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RavenQuest (QUEST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 75.05M $ 75.05M $ 75.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.13M $ 29.13M $ 29.13M Рекорд за всички времена: $ 0.128556 $ 0.128556 $ 0.128556 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0271767 $ 0.0271767 $ 0.0271767 Текуща цена: $ 0.02916496 $ 0.02916496 $ 0.02916496 Научете повече за цената на RavenQuest (QUEST)

Токеномика на RavenQuest (QUEST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RavenQuest (QUEST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QUEST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QUEST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QUEST, разгледайте цената в реално време на токените QUEST!

