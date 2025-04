Какво е Ratio Protocol (RATIO)

Ratio Finance is a Quantitative Risk Assessment Protocol. It’s first use case is allowing investors in the Solana ecosystem to extend the capabilities of their liquidity provisioning efforts by minting stable coins (USDr), using their LP tokens as collateral. Our mission is to unlock the liquidity of Solana’s assets and minimize the downside risk for liquidity providers in the DeFi ecosystem with complete transparency.

Ratio Protocol (RATIO) ресурс Официален уеб сайт