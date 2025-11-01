Информация за цената за Ratecoin (RATE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00013502 24-часов висок $ 0.00014258 Рекорд за всички времена $ 0.00027461 Най-ниска цена $ 0.0001023 Промяна на цената (1ч) -0.34% Промяна на цената (1д) +4.04% Промяна на цената (7д) +5.77%

Цената в реално време за Ratecoin (RATE) е$0.00014142. През последните 24 часа RATE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00013502 до най-висока стойност $ 0.00014258, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RATE е $ 0.00027461, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0001023.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RATE има промяна от -0.34% за последния час, +4.04% за 24 часа и +5.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ratecoin (RATE)

Пазарна капитализация $ 139.25K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 139.25K Циркулиращо предлагане 984.52M Общо предлагане 984,517,004.764642

Текущата пазарна капитализация на Ratecoin е $ 139.25K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RATE е 984.52M, като общото предлагане е 984517004.764642. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 139.25K.