Информация за RAT Escape (RAT) RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels. Официален уебсайт: https://ratescape.xyz/ Купете RAT сега!

Токеномика и анализ на цената за RAT Escape (RAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RAT Escape (RAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 820.87K $ 820.87K $ 820.87K Общо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Циркулиращо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 820.87K $ 820.87K $ 820.87K Рекорд за всички времена: $ 0.01577369 $ 0.01577369 $ 0.01577369 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00082132 $ 0.00082132 $ 0.00082132 Научете повече за цената на RAT Escape (RAT)

Токеномика на RAT Escape (RAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RAT Escape (RAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RAT, разгледайте цената в реално време на токените RAT!

Прогноза за цената за RAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме RAT? Нашата страница за прогноза за цената RAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RAT сега!

