Какво е Rastopyry (RASTO)

RASTOPYRY - Vitalik’s First Dog CTO - $RASTO As written in the book Out of the Ether - ""Vitalik was given a stuffed dog, he named it Rastopyry Rastopyry is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Rastopyry is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let Rastopyry show you the way. Rastopyry aims to revolutionize the way crypto traders and investors communicate, providing real-time insights and personalized investment recommendations.

