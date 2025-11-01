Информация за цената за rasmr (RASMR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00133642 $ 0.00142214 24-часов нисък $ 0.00133642 24-часов висок $ 0.00142214 Рекорд за всички времена $ 0.01259026 Най-ниска цена $ 0.00133642 Промяна на цената (1ч) +1.57% Промяна на цената (1д) +5.12% Промяна на цената (7д) -24.81%

Цената в реално време за rasmr (RASMR) е$0.00140488. През последните 24 часа RASMR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00133642 до най-висока стойност $ 0.00142214, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RASMR е $ 0.01259026, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00133642.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RASMR има промяна от +1.57% за последния час, +5.12% за 24 часа и -24.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за rasmr (RASMR)

Пазарна капитализация $ 293.56K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.40M Циркулиращо предлагане 208.97M Общо предлагане 999,996,481.154159

Текущата пазарна капитализация на rasmr е $ 293.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RASMR е 208.97M, като общото предлагане е 999996481.154159. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.40M.