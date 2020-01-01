Токеномика на Rapids (RPD) Открийте ключова информация за Rapids (RPD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rapids (RPD) We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids. Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels. Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible. With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between. We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date. Официален уебсайт: https://www.rapidsnetwork.io/ Купете RPD сега!

Токеномика и анализ на цената за Rapids (RPD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rapids (RPD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.79K $ 2.79K $ 2.79K Общо предлагане: $ 19.05M $ 19.05M $ 19.05M Циркулиращо предлагане: $ 10.39M $ 10.39M $ 10.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.12K $ 5.12K $ 5.12K Рекорд за всички времена: $ 0.122474 $ 0.122474 $ 0.122474 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00026864 $ 0.00026864 $ 0.00026864 Научете повече за цената на Rapids (RPD)

Токеномика на Rapids (RPD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rapids (RPD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RPD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RPD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RPD, разгледайте цената в реално време на токените RPD!

Прогноза за цената за RPD Искате ли да знаете какъв път може да поеме RPD? Нашата страница за прогноза за цената RPD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

