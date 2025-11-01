Информация за цената за RankFi (RANKFI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00027469$ 0.00027469 $ 0.00027469 Най-ниска цена $ 0.00001038$ 0.00001038 $ 0.00001038 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -4.27% Промяна на цената (7д) -4.27%

Цената в реално време за RankFi (RANKFI) е$0.00001049. През последните 24 часа RANKFI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RANKFI е $ 0.00027469, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001038.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RANKFI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -4.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RankFi (RANKFI)

Пазарна капитализация $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K Циркулиращо предлагане 999.32M 999.32M 999.32M Общо предлагане 999,320,117.577867 999,320,117.577867 999,320,117.577867

Текущата пазарна капитализация на RankFi е $ 10.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RANKFI е 999.32M, като общото предлагане е 999320117.577867. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.48K.